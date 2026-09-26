Mason Rivera celebratesMason Rivera celebrates
Isabella Serafini

Photo Gallery: UCLA Football vs. Maryland

Football
Jaivian Thomas celebrates
Jaivian Thomas celebrates
Anthony Woods carries the ball
Anthony Woods celebrates
Anthony Woods carries the ball
Nico Iamaleava throws the ball
Wayne Knight celebrates
Derrick Barksdale celecrates
Wayne Knight carries the ball
Mason Rivera celebrates
Mason Rivera celebrates
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Scooter Jackson celebrates
Scooter Jackson carries the ball
Ta'Shawn James carries the ball
Ta'Shawn James carries the ball
Ta'Shawn James celebrates