Photo Gallery: UCLA Football at OregonPhoto Gallery: UCLA Football at Oregon

Photo Gallery: UCLA Football at Oregon

Football
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Rodrick Pleasant wraps up an Oregon playerRodrick Pleasant
Wayne Knight runs the ballWayne Knight
Landon Ellis celebratesLandon Ellis
UCLA's defense celebrates after a fumble recoveryUCLA's defense celebrates after a fumble recovery
Sammy Omosigho tackles an Oregon playerSammy Omosigho
Wayne Knight runs behind the line of scrimmageWayne Knight
Aiden Mizell reacts after a 62-yard receptionAiden Mizell