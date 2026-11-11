UCLA Signing Day - 2026-27

BASEBALL
|Name
|Position
|Hometown
|High School/Previous School
|Colton Hadfield
|RHP
|Newark, Calif.
|Valley Christian HS
|Ricardo Hurtado
|OF
|Whittier, Calif.
|Orange Lutheran HS
|Braden Jones
|INF
|Sparks, Nev.
|Reno HS
|Jake Kim
|INF
|Studio City, Calif.
|Harvard-Westlake HS
|Parker Leoff
|INF
|Redondo Beach, Calif.
|Huntington Beach HS
|Aiden Rae
|RHP
|San Clemente, Calif.
|JSerra Catholic HS
|Coen Sardinha
|INF
|Honolulu, Hawaii
|Kamehameha HS
|Ryan See
|RHP
|San Juan Capistrano, Calif.
|Dana Hills HS
|John Sullivan
|INF
|Riverside, Calif.
|Servite HS