Sport
UCLA Signing Day - 2026-27UCLA Signing Day - 2026-27

UCLA Signing Day - 2026-27

Bruin Athletics

Meet the Future Bruins who have signed with UCLA for the 2027-28 school year.

BASEBALL

Name Position Hometown High School/Previous School
Colton Hadfield RHP Newark, Calif. Valley Christian HS
Ricardo Hurtado OF Whittier, Calif. Orange Lutheran HS
Braden Jones INF Sparks, Nev. Reno HS
Jake Kim INF Studio City, Calif. Harvard-Westlake HS
Parker Leoff INF Redondo Beach, Calif. Huntington Beach HS
Aiden Rae RHP San Clemente, Calif. JSerra Catholic HS
Coen Sardinha INF Honolulu, Hawaii Kamehameha HS
Ryan See RHP San Juan Capistrano, Calif. Dana Hills HS
John Sullivan INF Riverside, Calif. Servite HS

WOMEN'S GOLF
Press Release (coming soon)

Name Position Hometown High School / Club
Shauna Liu N/A Vaughan, Ontario, Canada Holy Trinity School
       

GYMNASTICS
Press Release

Name Position Hometown High School / Club
Mary Ellie Flack AA Houston, Texas The Kinkaid School / Cypress Gymnastics
Catherine Guy AA Lewis Center, Ohio Olentangy Berlin High / Gym X-Treme

WOMEN'S SOCCER

Name Position Hometown High School / Club
Mercy Karson Defender Walnut Creek, Calif. California Ops School / Mustang Soccer Club
Maci Tucker Forward Marietta, Ga. Hillgrove HS / Athletic Club Florida
Ashlynn Walia Midfielder Calgary, Alberta, Canada Dr. EP Scarlett HS / Calgary Wild FC

SOFTBALL
Press Release (coming soon)

Name Position Hometown High School / Club
Coral Williams P Norco, Calif. Norco HS / Athletics Mercado Smith
       

WOMEN'S VOLLEYBALL

Name Position Hometown High School / Club
Hunter Ross MB Woodbridge, Va. Flint HS